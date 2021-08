Nantes Mediatheque jacques demy Loire-Atlantique, Nantes Les ateliers de l’InaTHÈQUE Mediatheque jacques demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les ateliers de l’InaTHÈQUE Mediatheque jacques demy, 18 septembre 2021, Nantes. Les ateliers de l’InaTHÈQUE

le samedi 18 septembre à Mediatheque jacques demy

Les ateliers de l’InaTHÈQUE ————————— Venez découvrir la richesse des ressources en ligne de l’INA, à travers l’interface Inathèque et ses milliers de contenus audio et video.

Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Découvrez les archives de L’ INA (Institut National de l’Audiovisuel) Mediatheque jacques demy 24, Quai de la Fosse, 44000 Nantes Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Mediatheque jacques demy Adresse 24, Quai de la Fosse, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville Mediatheque jacques demy Nantes