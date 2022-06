Les ateliers de l’imaginaire au Musée Henri Martin: Carnet de voyage

2022-07-20 – 2022-07-20 Enfants de 8 à 12 ans

Sur réservation Du Lot au Danemark, en passant par l’Océanie: une découverte du musée à la façon d’un tour du monde imaginaire. Un petit carnet de voyage personnel et sensible témoignera de cette aventure muséale créative. Prêts pour l’aventure Enfants de 8 à 12 ans

