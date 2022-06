Les ateliers de l’imaginaire au Musée Henri Martin: Aventure spatio-temporelle

Les ateliers de l’imaginaire au Musée Henri Martin: Aventure spatio-temporelle, 7 juillet 2022, . Les ateliers de l’imaginaire au Musée Henri Martin: Aventure spatio-temporelle

2022-07-07 – 2022-07-07 Enfants de 8 à 12 ans

Sur réservation Et si le musée était une machine à remonter le temps? Et si, en plongeant les yeux dans une mosaïque, on pouvait s’imaginer vivre dans l’Antiquité? Puis s’aventurer vers l’Olympe à la rencontre de Vénus, Vulcain et Sisyphe avent de réveiller au soleil, au milieu d’un grand champ… L’aventure imaginaire continue vers les plages d’Océanie où un vent chaud agite les palmiers autour de Rongo. De retour en atelier, tous ces souvenirs sont mélangés avec enthousiasme, une création prend forme où les époques se croisent avec fantaisie Enfants de 8 à 12 ans

Sur réservation dernière mise à jour : 2022-06-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville