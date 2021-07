Les ateliers de l’expo : Qi gong Musée de l’Hospice Comtesse, 29 août 2021-29 août 2021, Lille.

Le musée vous invite à partager, le temps d’un atelier, la découverte de l’exposition » [Kaiwu, art et design en Chine](https://www.lille.fr/Le-Musee-de-l-Hospice-Comtesse/Actualites2/KA-IWU-art-et-design-en-Chine) » et celle du Qi Gong, en collaboration avec l’Association des Amitiés franco-chinoises de Lille. **Le dimanche 29 Août à 10h30 et à 11h30** (durée :1h) Respirez au rythme d’une exposition, maîtrisez votre souffle face aux œuvres exposées et découvrez, corps et âmes lis, les créations originales venues de Chine. Une gymnastique lente et concentrée au cœur de l’Hospice Comtesse. Dans le cadre de l’exposition Kaiwu, art et design en Chine Tarifs : 8€ / 6€ Petite jauge, sur réservation au 03 28 36 84 01 ou sur mailto:[mhc-reservations@mairie-lille.fr](mailto:mhc-reservations@mairie-lille.fr)

Musée de l’Hospice Comtesse 32, rue de la monnaie 59000 Lille Lille Vieux-Lille Nord



2021-08-29T10:30:00 2021-08-29T11:30:00;2021-08-29T11:30:00 2021-08-29T12:30:00