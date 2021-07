Lille Musée de l'Hospice Comtesse Lille, Nord Les ateliers de l’expo : Calligraphie Musée de l’Hospice Comtesse Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Les ateliers de l’expo : Calligraphie Musée de l’Hospice Comtesse, 11 septembre 2021-11 septembre 2021, Lille. Les ateliers de l’expo : Calligraphie

Musée de l’Hospice Comtesse, le samedi 11 septembre à 15:00

Le musée vous invite à partager, le temps d’un atelier, la découverte de l’exposition » [Kaiwu, art et design en Chine](https://www.lille.fr/Le-Musee-de-l-Hospice-Comtesse/Actualites2/KA-IWU-art-et-design-en-Chine) » et celle de la calligraphie en collaboration avec l’Association des Amitiés franco-chinoises de Lille. Le **samedi 11 septembre à 15h** (durée :2h) En compagnie d’un artiste-calligraphe, laissez-vous guider de main de maître et pinceau à la main à cet art du trait et du geste. Une initiation comtemplative ! Tarifs : 8€ / 6€ Petite jauge, sur réservation au 03 28 36 84 01 ou sur mailto:[mhc-reservations@mairie-lille.fr](mailto:mhc-reservations@mairie-lille.fr) ou sur la billetterie en ligne

8€ / 6€

Dans le cadre de l’exposition Kaiwu, un atelier qui mêle corps et esprit vous attend Musée de l’Hospice Comtesse 32, rue de la monnaie 59000 Lille Lille Vieux-Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T15:00:00 2021-09-11T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée de l'Hospice Comtesse Adresse 32, rue de la monnaie 59000 Lille Ville Lille lieuville Musée de l'Hospice Comtesse Lille