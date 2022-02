Les ateliers de l’Etoile Cévenole en mars 2022 Alès Alès, 2 mars 2022, AlèsAlès.

L’Étoile Cévenole est une véritable école d’Astronomie.Située au Pôle Culturel et Scientifique de la Ville d’Alès, elle développe des actions dans le domaine du loisir scientifique, de l’éducation, de la culture et de l’enrichissement de son propre savoir. Elle propose de nombreux ateliers, formations, stages, animations ainsi que des séances de planétarium et de découverte du ciel par l’observation, au moyen des instruments astronomiques de l’association.L’Étoile Cévenole s’adresse à tous les publics : enfants, jeunes et adultes, scolaires, amateurs et grand public.Cette année le club vous propose des ateliers gratuits, ludiques et pédagogiques, tous les mercredis au Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle. Les thématiques sont variées, du système solaire aux constellations en passant par des stages pratiques d’observation.Voici votre calendrier du mois de Mars 2022 :- Mercredi 02-03 : Découverte des techniques d’observation- Mercredi 09-03 : Le Système Solaire- Mercredi 16-03 : Le Soleil, notre étoile- Mercredi 23-03 : Les constellations*Infos pratiques :- Rendez-vous les mercredis 2, 9, 16 et 23 Mars 2022- Où? : Pôle culturel et scientifique de Rochebelle- Quand? : De 14h30 à 17h00 (durée 2h30 environ)- Tarif : Ces ateliers vous sont proposés gratuitement par le club- Réservation nécessaire auprès de l’Etoile Cévenole- Informations complémentaires et réservations par mail à letoile.cevenole.ales@gmail.com

