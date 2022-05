LES ATELIERS DE L’ETE – TRANSFERT MAGIQUE

2022-07-13 14:30:00 – 2022-07-13 16:00:00 Composé de pigments colorés, de cire et d’huiles, nous utiliserons le pastel gras comme base de transfert à notre modèle de fleur! Le résultat ressemble à une gravure ancienne.

À partir de 7 ans.

