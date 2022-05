LES ATELIERS DE L’ETE – PAYSAGE URBAIN, 27 juillet 2022, .

LES ATELIERS DE L’ETE – PAYSAGE URBAIN

2022-07-27 14:30:00 – 2022-07-27 16:00:00

Par la recherche d’alternance des volumes positifs et négatifs et de rythmes, des parallélépipèdes rectangles découpés, assemblés et colorés seront le point de départ de notre ville de papier.

À partir de 7 ans.

Places limitées, inscription obligatoire par téléphone.

