Béziers Hérault La mosaïque tient une place de choix dans l’art romain grâce à son utilité et son côté décoratif. En assemblant des petits cubes de pierre, de terre cuite ou de verre de toutes les couleurs, appelés “tesselles”, sur une surface plane, appliquons ensemble cette technique pour décorer une lampe à huile.

À partir de 7 ans.

Places limitées, inscription obligatoire par téléphone.

Musée du Biterrois

