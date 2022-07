Les ateliers de l’été à l’abbaye de Cluny Cluny, 18 juillet 2022, Cluny.

Les ateliers de l’été à l’abbaye de Cluny

Abbaye de Cluny, Cluny, Saône-et-Loire

2022-07-18 14:00:00 – 2022-07-29 16:00:00

EUR Faites une pause estivale et artistique au cœur du monument pendant les vacances scolaires ! ????

Profitez de la venue de trois artistes féminines dans le cadre de l’opération « C’est mon Patrimoine » pour découvrir, en famille, leur passion lors de différents ateliers gratuits et adaptés à tous les âges.

– Pliage de tissus avec la designeuse, Juliette Berthonneau (pour les 3-5 ans / Dates : 18 juillet et 20 juillet 2022 / Horaire : de 14h à 15h30)

– Création plastique avec la plasticienne, Laure Cambie (pour les 6-8 ans / Dates : 20, 25, 26, 27 et 29 juillet 2022 /Horaire : de 13h30 à 15h)

– Atelier slam, avec la slameuse Marie Bonnot (pour les 9-12 ans / Dates : 21, 25, 26 et 29 juillet 2022 /Horaire : de 14h30 à 16h)

Informations sur cluny-abbaye.fr

https://www.cluny-abbaye.fr/Actualites

