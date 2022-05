Les ateliers de l’astronomie Les Allues Les Allues Catégories d’évènement: Les Allues

Les ateliers de l'astronomie Les Allues

2022-07-27 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-27 17:00:00 17:00:00

Les Allues Savoie Venez découvrir sous forme de jeux ludiques les 4 ateliers de l'astronomie, la Terre, les Planètes, la Lune et les Etoiles. Vous serez incollable sur le jour, la nuit et les saisons. info@meribel.net +33 4 79 08 60 01

