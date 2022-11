Les ateliers de l’Artichaut Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin Fabriquez différents objets pour en faire des petits cadeaux ou pour les garder. Maximum 8 personnes, sur inscription. 25 novembre : lanternes en papier (par la Galerie de la Lanterne) à partir de 6 ans

28 novembre : magnets (par la Galerie de la Lanterne) à partir de 6 ans

5 décembre : baume à lèvres (par Cosmetics en herbe) à partir de 7 ans

12 décembre : « Fée ton badge » (par Pierre Fraenkel) à partir de 7 ans

19 décembre : lanternes en papier (par la Galerie de la Lanterne) et modelage de bols et de zanimaux (par Sophie Raspaud) à partir de 5 ans +33 9 82 60 77 40 Mulhouse

