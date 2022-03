LES ATELIERS DE L’AMR EN CONCERT AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

LES ATELIERS DE L'AMR EN CONCERT

AMR / Sud des Alpes, le jeudi 7 avril 2022, Genève.

AMR / Sud des Alpes, le jeudi 7 avril à 20:00

20h00 : un atelier spécial piano de Michel Bastet avec : Hiroko Kuramochi, Danaé Van Der Straten Ponthoz, Kevin Buffet, Jean-Luc Ferrière, Patrick Linnecar, Christoph Stahel, piano. Accompagnateurs : Gaëtan Herbelot, contrebasse. Stéphane Gauthier, batterie. 21h00 : un atelier jazz moderne de Jean Ferrarini avec : Inès Moubachir, flûte. Valerio Fassari, saxophone alto. Amélie Haddad, Adrien Galster, guitare électrique. Fernando Cardoso, basse électrique. Killian Sylvestre, batterie. 22h00 : un atelier jazz moderne de Thomas Florin avec : Marion Lukic, chant. Stéphanie Iselin, violon. Gabriel Mota, saxophone baryton. Iain Barson, Thomas Brawand, guitare électrique. Thomas Florin, basse électrique. Zéon Taillefert, batterie.

Entrée libre

AMR / Sud des Alpes
Rue des Alpes 10
Genève

