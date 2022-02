LES ATELIERS DE L’AMR EN CONCERT AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

20h : un atelier jazz moderne de Andreï Pervikov avec : Javier Quijano Herrero, saxophone alto. Javier Bartolomei, Malik Kaufmann, guitare électrique. Attila Racz, basse électrique. Bastien Piguet, batterie. 21h : un atelier Jim Black & Co de Tom Brunt avec : Samuel Berthoud, guitare électrique. Francesco Raeli, basse électrique. Yvan Schulz, batterie. 22h : un atelier Latin Jazz de Dante Laricchia avec : Luigina Rizzo, chant. Sélim Clerc, trompette. Jehanne Denogent, saxophone ténor. Catherine Bertolo Monnier, accordéon. Philippe Beuchat, guitare électrique. Yann Coattrenec, piano. Murielle Reiner, basse électrique. Tarik Sebti, congas. Carlos Canto, maracas. Dante Laricchia, batterie et timbales.

Entrée libre

