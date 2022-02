LES ATELIERS DE L’AMR EN CONCERT AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

LES ATELIERS DE L’AMR EN CONCERT AMR / Sud des Alpes, 17 mars 2022, Genève. LES ATELIERS DE L’AMR EN CONCERT

AMR / Sud des Alpes, le jeudi 17 mars à 20:00

20h : un atelier Cool Britannia de John Aram avec : Veronique Lattion, chant. Jérôme Eschbach, Nuno Rufino, saxophone alto. Jean Luc Gassmann, Martin Rieder, saxophone ténor. Jérôme Ceccaldi, saxophone baryton. Sebastian Wey, trombone. Alexandre Nicoulin, guitare électrique. Tiziano Frei, piano. Nicole Aubert, contrebasse. Koen Van Walstijn, batterie. 21h : un atelier Cool Jazz de Andreï Pervikov avec : Frank Schmidt, trompette. Florian Erard, saxophone alto. Sebastian Wey, trombone. Vesa Puoskari, Frédéric Rotsaert, guitare électrique. Sebastien Rudhard, basse électrique. Balthasar Staehelin, batterie. 22h : un atelier Big Band de Ian Gordon Lennox avec : Dorian Santa Cruz Ducci, Jean-François Chavaillaz, Coralie Desbrousses, trompette. Blaise Dewaele, trombone. Jérôme Ceccaldi, Jordan Holweger, saxophone alto. Martin Rieder, Jean Luc Gassmann, saxophone ténor. Andrea Bosman, saxophone baryton. Alexandre Nicoulin, guitare électrique. Mauricio Plumley, basse électrique. Tarik Sebti, congas. Eliot Cucca, vibraphone. Yoan Marti, batterie.

Entrée libre

Saison 21-22 AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T20:00:00 2022-03-17T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu AMR / Sud des Alpes Adresse Rue des Alpes 10 Ville Genève lieuville AMR / Sud des Alpes Genève

AMR / Sud des Alpes Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

LES ATELIERS DE L’AMR EN CONCERT AMR / Sud des Alpes 2022-03-17 was last modified: by LES ATELIERS DE L’AMR EN CONCERT AMR / Sud des Alpes AMR / Sud des Alpes 17 mars 2022 AMR / Sud des Alpes Genève genève

Genève