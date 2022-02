LES ATELIERS DE L’AMR EN CONCERT AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

LES ATELIERS DE L’AMR EN CONCERT AMR / Sud des Alpes, 3 mars 2022, Genève. LES ATELIERS DE L’AMR EN CONCERT

AMR / Sud des Alpes, le jeudi 3 mars à 20:00

20h : un atelier binaire de Christophe Chambet avec : Frank Schmidt, trompette. Stephane Eidel, saxophone ténor. Patrick Bertschmann, Sylvain Louveau, guitare électrique. Alexandre Ulmann, basse électrique. Oriona Cenolli, batterie. 21h : un atelier binaire de Cyril Moulas avec : Florian Salamin, Angelo Palazzo, guitare électrique. Sylvain Lieze, piano. Dejan Dincic, basse électrique. Yoan Marti, batterie. 22h : un atelier binaire de Cyril Moulas avec : Corinne Gabathuler, chant. Tim Giles, saxophone alto. Eric Pfirsch, guitare électrique. Claire Tamburella, basse électrique. Cyril Moulas, batterie.

Entrée libre

Sud des Alpes AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T20:00:00 2022-03-03T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu AMR / Sud des Alpes Adresse Rue des Alpes 10 Ville Genève lieuville AMR / Sud des Alpes Genève

AMR / Sud des Alpes Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

LES ATELIERS DE L’AMR EN CONCERT AMR / Sud des Alpes 2022-03-03 was last modified: by LES ATELIERS DE L’AMR EN CONCERT AMR / Sud des Alpes AMR / Sud des Alpes 3 mars 2022 AMR / Sud des Alpes Genève genève

Genève