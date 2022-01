LES ATELIERS DE L’AMR EN CONCERT AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

LES ATELIERS DE L’AMR EN CONCERT AMR / Sud des Alpes, 3 février 2022, Genève. LES ATELIERS DE L’AMR EN CONCERT

AMR / Sud des Alpes, le jeudi 3 février à 20:00

À 20h : Un atelier jazz moderne de Matteo Agostini avec : Patrick Tissot, trompette. Laura Lo Castro, saxophone alto. Manuel Schibler, saxophone ténor. Giovanni Saponara Teutonico, guitare électrique. Stella Clerc, piano. Luigi Boccia, basse électrique. Johan Janicke, batterie. À 21h : Un atelier jazz moderne de Matteo Agostini avec : Pierre Colinet, trompette. Ann Lise Mikolajczak, saxophone alto. François Clerc, saxophone ténor. Marc Lowe, guitare électrique. Antonio Del Pino, piano. Frédéric Bellaire, contrebasse. Juliette Finocchiaro, batterie. À 22h : Un atelier Jim Black & co de Tom Brunt avec : Isabelle Michoud, chant. Samuel Berthoud, guitare électrique. Francesco Raeli, basse électrique. Yvan Schulz, batterie.

Entrée libre

Saison 21-22 AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-03T20:00:00 2022-02-03T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu AMR / Sud des Alpes Adresse Rue des Alpes 10 Ville Genève lieuville AMR / Sud des Alpes Genève

AMR / Sud des Alpes Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/