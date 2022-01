LES ATELIERS DE L’AMR EN CONCERT AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

AMR / Sud des Alpes, le jeudi 27 janvier à 20:00

A 20h00 : Un atelier jazz moderne de Luca Pagano avec : Jean Philippe Nallet, harmonica. Jean Pierre Gachoud, saxophone ténor. Jacques Covo, piano. Thierry Stupf, contrebasse. Salomon Lahyani, batterie. A 21h00 : Un atelier jazz moderne de Luca Pagano avec : Wanda Stryjenska, flûte. Géraldo Zaccaria, saxophone alto. Pierre Prigioni, saxophone ténor. Jeannette Marelli, piano. Morgane Gauthier, contrebasse. Sebastien Steinmann, batterie. A 22h00 : Un atelier jazz moderne de Nicolas Lambert avec : Veronique Lattion, chant. Maéllie Godard, flûte. Laurence Tordjman, violon. François Pengg, saxophone alto. Stéphane Hugonnet, guitare électrique. Ilaria Segoni, piano. Lea Brunner, basse électrique. Igor Devetak, batterie. A 20h30 : Un atelier jazz moderne de Luca Pagano avec : Patrizia Birchler Emery, chant. Stéphane Emery, saxophone ténor. Lorenzo Agostino, guitare électrique. Carlo Forti, piano. Félix Gomez, basse électrique. Philippe Studer, batterie. Pas de jam des ateliers

Entrée Libre

Saison 21-22 AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-27T20:00:00 2022-01-27T23:00:00

