Les ateliers de Lakshmi Vergt-de-Biron

Vergt-de-Biron

Les ateliers de Lakshmi Vergt-de-Biron, 10 mai 2022, Vergt-de-Biron.

2022-05-10 09:00:00 – 2022-05-15 12:00:00

Vergt-de-Biron Dordogne Vergt-de-Biron Venez apprendre à cuisiner et déguster les plats traditionnels de l’Inde du Sud avec Lakshmi de Pondichéry. Du 10 au 15 mai tous les matins dans l’ancienne école de Vergt-de-Biron.

Et profitez de la venue de Giresh, masseur ayurvédique du Kerala pour vous détendre avec un massage, une heure de méditation ou une séance de yoga à l’heure indienne. Du 10 au 15 mai tous les jours à Vergt-de-Biron. +33 7 83 53 06 44 Venez apprendre à cuisiner et déguster les plats traditionnels de l’Inde du Sud avec Lakshmi de Pondichéry. Du 10 au 15 mai tous les matins dans l’ancienne école de Vergt-de-Biron.

Vergt-de-Biron

