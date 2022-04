[LES ATELIERS DE LA VILLA] Petits architectes

2022-05-04 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-04 16:30:00 16:30:00 Votre enfant va découvrir l’incroyable histoire de Gustave Eiffel et ses surprenantes constructions, puis il construira sa propre tour. (Inscription obligatoire)

