[Les ateliers de la Villa] À la pointe de la mode Cabourg Cabourg Catégories d’évènement: Cabourg

Calvados

[Les ateliers de la Villa] À la pointe de la mode Cabourg, 13 avril 2022, Cabourg. [Les ateliers de la Villa] À la pointe de la mode Villa du Temps Retrouvé 15 av. du Pdt Raymond Poincaré Cabourg

2022-04-13 15:00:00 – 2022-04-13 16:30:00 Villa du Temps Retrouvé 15 av. du Pdt Raymond Poincaré

Cabourg Calvados Jupon, redingote, chapeau, ombrelle… La mode en 1900 n’aura plus aucun secret pour vos enfants ! En atelier, en véritable petit styliste ils imagineront des accessoires pour habiller leurs personnages. (Inscription obligatoire)

De 4 à 6 ans. Jupon, redingote, chapeau, ombrelle… La mode en 1900 n’aura plus aucun secret pour vos enfants ! En atelier, en véritable petit styliste ils imagineront des accessoires pour habiller leurs personnages. (Inscription obligatoire)

De 4 à 6 ans. +33 2 31 47 44 44 Jupon, redingote, chapeau, ombrelle… La mode en 1900 n’aura plus aucun secret pour vos enfants ! En atelier, en véritable petit styliste ils imagineront des accessoires pour habiller leurs personnages. (Inscription obligatoire)

De 4 à 6 ans. Villa du Temps Retrouvé 15 av. du Pdt Raymond Poincaré Cabourg

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Cabourg, Calvados Autres Lieu Cabourg Adresse Villa du Temps Retrouvé 15 av. du Pdt Raymond Poincaré Ville Cabourg lieuville Villa du Temps Retrouvé 15 av. du Pdt Raymond Poincaré Cabourg Departement Calvados

Cabourg Cabourg Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cabourg/

[Les ateliers de la Villa] À la pointe de la mode Cabourg 2022-04-13 was last modified: by [Les ateliers de la Villa] À la pointe de la mode Cabourg Cabourg 13 avril 2022 Cabourg Calvados

Cabourg Calvados