[LES ATELIERS DE LA VILLA] À la pointe de la mode

[LES ATELIERS DE LA VILLA] À la pointe de la mode, 25 août 2022, . [LES ATELIERS DE LA VILLA] À la pointe de la mode

2022-08-25 14:30:00 14:30:00 – 2022-08-25 16:00:00 16:00:00 Jupon, redingote, chapeau, ombrelle… La mode en 1900 n’aura plus aucun secret pour vos enfants ! En atelier, en véritable petit styliste ils imagineront des accessoires pour habiller leurs personnages. (Inscription obligatoire) nDe 4 à 6 ans. Jupon, redingote, chapeau, ombrelle… La mode en 1900 n’aura plus aucun secret pour vos enfants ! En atelier, en véritable petit styliste ils imagineront des accessoires pour habiller leurs personnages. (Inscription obligatoire) nDe 4 à 6 ans. Jupon, redingote, chapeau, ombrelle… La mode en 1900 n’aura plus aucun secret pour vos enfants ! En atelier, en véritable petit styliste ils imagineront des accessoires pour habiller leurs personnages. (Inscription obligatoire) nDe 4 à 6 ans. OTI NCPA – Adobe stock dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville