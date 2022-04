[LES ATELIERS DE LA VILLA] À la pointe de la mode

2022-04-27 15:00:00 – 2022-04-27 16:30:00 Cette visite sensorielle invite votre enfant à faire un grand voyage à la rencontre des œuvres d’arts. Qu’il se prépare au départ ! (Inscription obligatoire)

De 4 à 6 ans. Cette visite sensorielle invite votre enfant à faire un grand voyage à la rencontre des œuvres d’arts. Qu’il se prépare au départ ! (Inscription obligatoire)

