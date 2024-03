Les ateliers de la transition Le Spectacle dont vous êtes le héros Villé, samedi 5 octobre 2024.

Et si l’on avait que quelques minutes pour sauver le monde ? Un fléau mondial est tiré au sort et les participants choisissent comment transformer cette situation en opportunité. Tel un jeu de rôle, le public est invité à prendre part à une histoire, à devenir un personnage de celle-ci, et à chercher ensemble des solutions pour un avenir meilleur. Le terrain de jeu prend la forme d’un territoire imaginaire et de photographies de ce monde. EUR.

Début : 2024-10-05 14:00:00

fin : 2024-10-05 17:00:00

6 promenade du Klosterwald

Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est anaelle.bonnet@maisonnaturemutt.org

