Venez découvrir le métier de couturière vêtement flou Les ateliers de la Tannerie 77400 Lagny-sur-Marne Catégories d’Évènement: 77400 Lagny-sur-Marne

Seine-et-Marne

Venez découvrir le métier de couturière vêtement flou Les ateliers de la Tannerie, 1 avril 2023, 77400 Lagny-sur-Marne. Venez découvrir le métier de couturière vêtement flou 1 et 2 avril Les ateliers de la Tannerie Programme des Journées Européennes des Métiers d’Art : Samedi 1er avril : – de 10h à 12h : observation du déroulé d’un cours de couture – de 14h à 16h et de 16h à 18h : atelier « Initiation à la couture » (le tissu de A à Z, enfiler et régler une machine à coudre, assembler et coudre droit, repasser et faire les finitions de sa réalisation). Vous repartez avec une réalisation (Tote bage, trousse, set de table, panier avec lingettes démaquillantes AU CHOIX) Dimanche 2 avril : – de 10h à 12 h, de 14h à 16h et de 16h à 18h : atelier « Initiation à la couture » ( le tissu de A à Z, enfiler et régler une machine à coudre, assembler et coudre droit, repasser et faire les finitions de sa réalisation) Vous repartez avec une réalisation (Tote bage, trousse, set de table, panier avec lingettes démaquillantes AU CHOIX) Sur RESERVATION, auprès de Sylvie Agogué, au 06 04 02 55 32 ou par mail atelierarelcy@gmail.com

3 personnes MAXIMUM par atelier, à partir de 10 ans. Les ateliers de la Tannerie 18 rue Marthe Aureau 77400 Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.atelier-arelcy.com »}, {« type »: « email », « value »: « atelierarelcy@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 04 02 55 32 »}] [{« link »: « mailto:atelierarelcy@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 couturière atelier initiation à la couture Sylvie Agogué

Détails Catégories d’Évènement: 77400 Lagny-sur-Marne, Seine-et-Marne Autres Lieu Les ateliers de la Tannerie Adresse 18 rue Marthe Aureau Ville 77400 Lagny-sur-Marne Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Les ateliers de la Tannerie 77400 Lagny-sur-Marne

Les ateliers de la Tannerie 77400 Lagny-sur-Marne Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/77400 lagny-sur-marne/

Venez découvrir le métier de couturière vêtement flou Les ateliers de la Tannerie 2023-04-01 was last modified: by Venez découvrir le métier de couturière vêtement flou Les ateliers de la Tannerie Les ateliers de la Tannerie 1 avril 2023 77400 Lagny-sur-Marne Les ateliers de la Tannerie 77400 Lagny-sur-Marne

77400 Lagny-sur-Marne Seine-et-Marne