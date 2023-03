Atelier Florian Bourgine Les ateliers de la Tannerie, 1 avril 2023, 77400 Lagny-sur-Marne.

Atelier Florian Bourgine 1 et 2 avril Les ateliers de la Tannerie

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art 2023 c’est avec plaisir et dans la bonne humeur que nous vous invitons à découvrir notre atelier situé en plein cœur d’une ancienne célèbre tannerie du 20e siècle.

La restauration, un métier moderne avec un savoir-faire traditionnel… Venez franchir les portes de l’atelier afin de traverser le temps. Entre odeurs des bois et de la colle animale dans son bain-marie, élégance d’un meuble ancien, éclat d’une dorure à la feuille, chant d’une scie à marqueté en action, douceur d’un bois vernis au tampon… Venez éveiller vos sens et découvrir l’univers d’un atelier de restauration regroupant les arts décoratifs autour du bois.

Au cours de ces 2 journées vous aurez l’occasion de visiter intégralement l’atelier occupé par deux artisans indépendants. Entre réserve des bois massifs et placages, espace machines outils, espace de travail à l’établi, vous y découvrirez la matière, les différentes techniques de travail et ce qui en résulte…

Afin d’animer les journées, des démonstrations seront proposées aléatoirement :

• découpe traditionnelle d’éléments de marqueterie au chevalet (possibilité d’essayer)

• sculpture ornementale sur bois

• tournage sur bois

• vernissage au tampon

• dorure à la feuille d’or (possibilité d’essayer)

Un diaporama sera visionnable et plusieurs échantillons divers et variés seront également exposés. Manipulation possible pour certains, seulement avec les yeux pour d’autres…

* Les ateliers de la tannerie sont un regroupement d’artisans/artistes exerçant au cœur des bâtiments de l’ancienne tannerie Chapal. Cette manufacture de luxe est à l’origine de nombreuses inventions dans le traitement des peaux et devint fournisseur de l’armée américaine pour la fabrication de ses blousons bombardiers, grâce à ses brevets obtenus dans le traitement des cuirs. Au milieu du 20ème siècle celle-ci employait plus de 3 000 ouvriers. Aujourd’hui les lieux sont animés par une trentaine d’ateliers, parmi lesquels des peintres, sculpteurs, photographes, musiciens, plasticiens, mais aussi ébénistes, luthiers et autres artisans…

Florian Bourgine