Les Ateliers de la Poum Tchak Académie L’Empreinte, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Savigny-le-Temple. Les Ateliers de la Poum Tchak Académie

du lundi 12 juillet au mercredi 4 août à L’Empreinte

Alors c’est quoi la Poum Tchak Académie ? C’est d’abord une mini-émission où notre valeureux batteur émérite Nicolas Bastos (batteur au sein du groupe DAGOBA) va apprendre à un élève de Grand Paris Sud (Robin, élève en Cm2 à l’école Chantefables de Saint Pierre du Perray) les rudiments du rythme et vous montrer qu’à la maison, les enfants peuvent découvrir les notions de la pratique de la batterie. Chers parents, pour prolonger l’aventure de la Poum Tchal Académie, Nicolas Bastos se déplace sur le territoire de Grand Paris Sud en proposant des ateliers : les techniques du Poum Tchak, le paraddidle, la double pédale et même l’attitude du batteur, la batterie n’aura plus de secret pour vos enfants ! Notre maître batteur Nicolas Bastos apprends à vos enfants les rudiments du rythme au travers des ateliers de pratique de la batterie. L’Empreinte 301 avenue de l’Europe 77176 Savigny-le-Temple Savigny-le-Temple Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T10:00:00 2021-07-12T17:00:00;2021-07-15T10:00:00 2021-07-15T17:00:00;2021-07-19T10:00:00 2021-07-19T17:00:00;2021-07-20T14:00:00 2021-07-20T17:00:00;2021-07-21T14:00:00 2021-07-21T17:00:00;2021-07-27T14:00:00 2021-07-27T17:00:00;2021-07-28T14:00:00 2021-07-28T17:00:00;2021-08-03T14:00:00 2021-08-03T17:00:00;2021-08-04T14:00:00 2021-08-04T17:00:00

