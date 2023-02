SCULPTURES TERRE CUITE ET BRONZE : Portes ouvertes de l’atelier d’une sculpteure céramiste. LES ATELIERS DE LA MORINERIE, 1 avril 2023, Saint-Pierre-des-Corps.

Venez découvrir un atelier de sculpture et modelage terre, et échanger avec l’artiste sur sa création et ses techniques de fabrication.

LES ATELIERS DE LA MORINERIE 21-25 Rue de la Morinerie, 37700 Saint-Pierre-des-Corps Saint-Pierre-des-Corps 37700 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

0647823434 https://ateliersdelamorinerie.com/ https://www.facebook.com/lesateliersdelamorinerie 9PVW+45 Saint-Pierre-des-Corps

Sarah SCOUARNEC, Sculpteur céramiste, vous accueille dans son atelier situé au sein des Ateliers de la Morinerie à Saint Pierre des Corps, ancienne friche industrielle reconvertie en lieu pluridisciplinaire artistique.

Vous pourrez y découvrir ses dernières sculptures figuratives en terre cuite et bronze et échanger avec l’artiste sur son univers qu’elle qualifie d’« Art Etrange », inspiré du surréalisme, de la psychanalyse, de la science fiction, et du symbolisme ; un art guidé par l’imagination et l’inconscient, insolite, inventif, et poétique ! Son sujet de prédilection est la complexité de l’être humain, ses dualités, ses métamorphoses.

Elle vous expliquera les différentes étapes permettant la fabrication d’une sculpture en terre cuite et d’un bronze à la cire perdue : modelage, moulage, tirage de cire, cuisson, patine… Une pièce en cours de création sera présentée et modelée pendant le week-end.

Sarah Scouarnec donne également des ateliers et des stages de modelage pour les enfants et les adultes.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00

Daphnée sculpture terre cuite / ©Sarah Scouarnec