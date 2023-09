Visite guidée des Ateliers de la Mine Les Ateliers de la Mine Lavaveix-les-Mines, 16 septembre 2023, Lavaveix-les-Mines.

Visite guidée des Ateliers de la Mine
Samedi 16 septembre, 10h00
Les Ateliers de la Mine
Gratuit. Sur inscription.

Vous apprendrez à travers cette visite à quoi était destinés ces locaux et visiterez les lieux, en découvrant les actions de l’association qui les fait vivre !

Les Ateliers de la Mine
2 allée de la Mine, 23150 Lavaveix-les-Mines
Lavaveix-les-Mines
23150 Creuse
Nouvelle-Aquitaine

Les ateliers de la Mine, distribués autour d'une cour centrale, forment un vaste ensemble de 1 500 m2 et sont inscrits au titre des Monuments historiques.

Façades de briques rouge, toitures en tuiles ou ardoises font l’unité et l’unicité de ces lieux à l’atmosphère si particulière. On est saisi par l’imposant bâtiment symbolique du porche, entrée majestueuse typique de l’architecture industrielle du XVIIIe siècle.

Les ateliers de la Mine à Lavaveix sont le théâtre d’un pari ambitieux donnant naissance à un tiers lieu où se croisent des dynamiques économiques, culturelles et sociales.

Y cohabitent aujourd’hui un café, une recyclerie, une bibliothèque et des espaces de travail privatifs ou communs, dont les activités permettent la rencontre et le dialogue entre usagers de tous horizons – habitants, bénévoles, professionnels, artistes, résidents, bricoleurs… Accessible en train (gare de Lavaveix-les-Mines) ou en voiture, par la départementale 55, le lieu est équipé d’un parking à proximité et de nombreuses places de stationnement dans le village.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

