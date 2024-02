Les Ateliers de la mine Assemblée générale ordinaire Lavaveix-les-Mines, samedi 2 mars 2024.

L’Association des Ateliers de la Mine vous invite à son Assemblée générale ordinaire!

Samedi 2 mars de 16h à 18h

Ordre du jour

Rapport d’activité, rapport moral et perspectives

Rapport financier

Élections au Conseil d’Administration

Nous nous retrouverons à l’issue de l’AG au café des Ateliers de la Mine pour un pot convivial et pour le vernissage de l’exposition de Laurent Guillot, à partir de 18h.

Nous vous rappelons que le droit de vote à l’Assemblée est réservé aux adhérent.e.s à jour de leur cotisation, et qu’il est possible de renouveler votre adhésion en vous rendant au café des Ateliers de la Mine, le mercredi après-midi, le vendredi après-midi et le samedi. .

2 Allée de la mine

Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine animation@lesateliersdelamine.tl

