Talence Ville de Talence Gironde, Talence Les ateliers de la MDD Ville de Talence Talence Catégories d’évènement: Gironde

Talence

Les ateliers de la MDD Ville de Talence, 1 septembre 2021, Talence. Les ateliers de la MDD

du mercredi 1 septembre au vendredi 31 décembre à Ville de Talence

* Jeu du tri sélectif * Bricothèque abris à hérissons * Tous aux abris au Dôme * Réparation vélos au Dôme * Ateliers * Au ras du sol * Atelier fabrication organisé par Talensel * Journée olympique * De la terre à l’assiette * Conférence * Rendez-vous Info énergie CREAQ * Ferme pédagogique * Gravure/herbier * Atelier déodorant [Programme complet au format PDF](https://www.talence.fr/wp-content/uploads/2021/07/Prog-MDD_dépliant_sept-dec_HD.pdf) Toutes les animations de la MDD de septembre à décembre 2021 Ville de Talence 33400 Talence Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-01T09:00:00 2021-09-01T17:30:00;2021-09-02T09:00:00 2021-09-02T17:30:00;2021-09-03T09:00:00 2021-09-03T17:30:00;2021-09-04T09:00:00 2021-09-04T17:30:00;2021-09-05T09:00:00 2021-09-05T17:30:00;2021-09-06T09:00:00 2021-09-06T17:00:00;2021-09-07T09:00:00 2021-09-07T17:00:00;2021-09-08T09:00:00 2021-09-08T17:00:00;2021-09-09T09:00:00 2021-09-09T17:00:00;2021-09-10T09:00:00 2021-09-10T17:00:00;2021-09-11T09:00:00 2021-09-11T17:00:00;2021-09-12T09:00:00 2021-09-12T17:00:00;2021-09-13T09:30:00 2021-09-13T17:30:00;2021-09-14T09:30:00 2021-09-14T17:30:00;2021-09-15T09:30:00 2021-09-15T17:30:00;2021-09-16T09:30:00 2021-09-16T17:30:00;2021-09-17T09:30:00 2021-09-17T17:30:00;2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T17:30:00;2021-09-20T09:00:00 2021-09-20T17:00:00;2021-09-21T09:00:00 2021-09-21T17:00:00;2021-09-22T09:00:00 2021-09-22T17:00:00;2021-09-23T09:00:00 2021-09-23T17:00:00;2021-09-24T09:00:00 2021-09-24T17:00:00;2021-09-25T09:00:00 2021-09-25T17:00:00;2021-09-26T09:00:00 2021-09-26T17:00:00;2021-09-27T09:30:00 2021-09-27T17:30:00;2021-09-28T09:30:00 2021-09-28T17:30:00;2021-09-29T09:30:00 2021-09-29T17:30:00;2021-09-30T09:30:00 2021-09-30T17:30:00;2021-10-01T09:30:00 2021-10-01T17:30:00;2021-10-02T09:30:00 2021-10-02T17:30:00;2021-10-03T09:30:00 2021-10-03T17:30:00;2021-10-08T09:30:00 2021-10-08T17:30:00;2021-10-09T09:30:00 2021-10-09T17:30:00;2021-10-10T09:30:00 2021-10-10T17:30:00;2021-10-15T09:30:00 2021-10-15T17:30:00;2021-10-16T09:30:00 2021-10-16T17:30:00;2021-10-17T09:30:00 2021-10-17T17:30:00;2021-10-22T09:30:00 2021-10-22T17:30:00;2021-10-23T09:30:00 2021-10-23T17:30:00;2021-10-24T09:30:00 2021-10-24T17:30:00;2021-10-29T09:30:00 2021-10-29T17:30:00;2021-10-30T09:30:00 2021-10-30T17:30:00;2021-10-31T09:30:00 2021-10-31T17:30:00;2021-11-05T09:30:00 2021-11-05T17:30:00;2021-11-06T09:30:00 2021-11-06T17:30:00;2021-11-07T09:30:00 2021-11-07T17:30:00;2021-11-12T09:30:00 2021-11-12T17:30:00;2021-11-13T09:30:00 2021-11-13T17:30:00;2021-11-14T09:30:00 2021-11-14T17:30:00;2021-11-19T09:30:00 2021-11-19T17:30:00;2021-11-20T09:30:00 2021-11-20T17:30:00;2021-11-21T09:30:00 2021-11-21T17:30:00;2021-11-26T09:30:00 2021-11-26T17:30:00;2021-11-27T09:30:00 2021-11-27T17:30:00;2021-11-28T09:30:00 2021-11-28T17:30:00;2021-12-03T09:30:00 2021-12-03T17:30:00;2021-12-04T09:30:00 2021-12-04T17:30:00;2021-12-05T09:30:00 2021-12-05T17:30:00;2021-12-10T09:30:00 2021-12-10T17:30:00;2021-12-11T09:30:00 2021-12-11T17:30:00;2021-12-12T09:30:00 2021-12-12T17:30:00;2021-12-17T09:30:00 2021-12-17T17:30:00;2021-12-18T09:30:00 2021-12-18T17:30:00;2021-12-19T09:30:00 2021-12-19T17:30:00;2021-12-24T09:30:00 2021-12-24T17:30:00;2021-12-25T09:30:00 2021-12-25T17:30:00;2021-12-26T09:30:00 2021-12-26T17:30:00;2021-12-31T09:30:00 2021-12-31T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Talence Autres Lieu Ville de Talence Adresse 33400 Ville Talence lieuville Ville de Talence Talence