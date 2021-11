Baziège Maison France Services Baziège, Haute-Garonne Les ateliers de la Maison France services de Baziège Maison France Services Baziège Catégories d’évènement: Baziège

En complément des démarches administratives, la France services de Baziège vous donne accès à des postes informatiques en libre-service et organise des ateliers numériques.

Renseignements au 05.82.95.51.06

Atelier création de CV Maison France Services 13 avenue de l’Hers, 31450 Baziège Baziège Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-14T13:30:00 2021-12-14T15:00:00;2021-12-14T15:30:00 2021-12-14T17:00:00;2021-12-16T13:30:00 2021-12-16T15:00:00;2021-12-16T15:30:00 2021-12-16T17:00:00;2021-12-17T13:30:00 2021-12-17T15:00:00;2021-12-17T15:30:00 2021-12-17T17:00:00

