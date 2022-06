Les Ateliers de la Grange : Paris-Brest pour Adultes Attin Attin Catégorie d’évènement: ATTIN

Atelier ‘Paris-Brest’ pour adultes

Jeudi 9 juin de 14h à 16h30 Dans ce cours, nous réaliserons les différentes étapes pour la confection de délicieux Paris-Brest !

Durée des cours : 2h30 – Tarif adulte : 59,90€ Réservez en ligne sur le site www.lesateliersdelagrange.fr pour que votre inscription soit bien prise en compte ! Infos importantes pour assister aux ateliers :

– Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour assister aux cours

– Les cours se font masqués dès 6 ans, en respectant les distanciations, et avec un lavage renforcé des mains

– Venez les mains (propres) dans les poches ! Tout est fourni sur place : tabliers, toques, ustensiles, ingrédients…

– Profitez sereinement des ateliers en arrivant 5’ avant le début du cours pour un démarrage à l’heure !

– Parking facile sur place, dans la cour. contact@lesateliersdelagrange.fr +33 6 09 56 31 03 http://www.lesateliersdelagrange.fr/ Les Ateliers de la Grange – Attin

