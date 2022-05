Les ateliers de la grainothèque Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Auch Catégories d’évènement: Auch

Les ateliers de la grainothèque Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, 2 juillet 2022, Auch. Les ateliers de la grainothèque

du samedi 2 juillet au samedi 26 novembre à Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne

Un nouveau service à la médiathèque vient d’être mis en place : une grainothèque ! Des ateliers vous sont proposés pour faire vivre ce service et vous faire découvrir la nature et le zéro déchet.

Sur inscription (ouverture des inscriptions un mois avant l’animation)

Venez échanger, apprendre et confectionner autour du zéro déchet et de la grainothèque ! Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch Gers

