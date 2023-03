Portes ouvertes des Ateliers de la forge Les Ateliers de la Forge, 1 avril 2023, Céré-la-Ronde.

Portes ouvertes des Ateliers de la forge 1 et 2 avril Les Ateliers de la Forge

Sur deux jours, venez découvrir Les Ateliers de la Forge dans un charmant village fleuri, Céré la Ronde où il fait bon de se balader.

Avec Phénix Ceramic, vous decouvrirez l’univers de Nathalie Kawamura, qui vous expliquera son travail et pourra vous montrer le tournage de ses fleurs Umé prunus du Japon.

Tristan Caraty avec Les Forges Du Bas Berry, formé chez les compagnons du devoir vous fera découvrir la ferronnerie d’art et le travail du fer à chaud sous l’enclume.

Durant ces deux jours, cet artisan d’art vous proposera diverses démonstrations de son travail, des initiations ainsi que des pièces d’exposition pour ravir votre attention.

Antoinette Chevrier et l’atelier Aux Pénates de Toni mettrons à l’honneur la nacre. Nouvelle Zélande, la Polynésie Française et bien d’autres coquillages seront à découvrir sous les explications passionnées de votre hôtesse.

Flânez dans la boutique et laissez vous allez au plaisir de la couleur irisée de la nacre avec des créations de bijoux uniques fabriqués par des petites mains enthousiastes.

La Biscuiterie Amérantine vous propose des biscuits artisanaux fabriqués à partir de produits locaux ou régionaux, sans conservateurs.

Vous y trouverez des biscuits sucrés et salés, du sablé au cookie.

Yannick Molinier vous fera decouvrir ses biscuits accompagnés d’une dégustation.

Les Ateliers de la Forge 2 Imp. de la Forge, 37460 Céré-la-Ronde Céré-la-Ronde 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://www.facebook.com/BiscuiterieAmerantine;https://www.facebook.com/NathalieKawamura;https://www.auxpenatesdetoni.com/boutique;https://biscuiterie-amerantine.fr/?post_type=product;https://www.arts-saveurs-valdeloire.fr/nathalie-kawamura/;https://www.nathaliekawamura.com/;https://www.instagram.com/nathaliekawamura/ [{« type »: « email », « value »: « nathaliekawamura@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://fr-fr.facebook.com/NathalieKawamura/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/nathaliekawamura/ »}] 755R+W4 Céré-la-Ronde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

céramique Bijoux nacrés

Les ateliers de la forge