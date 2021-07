Les ateliers de la Flèche – Chantier médiéval Basilique, 31 juillet 2021, Saint-Denis.

Depuis 1219 et pendant plus de sept siècles, le clocher nord et la flèche de la Basilique de Saint-Denis se dressaient à 90 mètres au-dessus du sol. Fragilisés par un violent ouragan, ils sont démontés pierre par pierre en 1846… Aujourd’hui, un événement historique se prépare à Saint-Denis : le remontage de la flèche de sa Basilique ! Pendant plusieurs années, au coeur de la ville, le chantier sera visitable et permettra de découvrir un travail d’exception : comme au temps des bâtisseurs de cathédrales, tailleurs de pierre, ferronniers et artisans d’art feront de ce projet une attraction technique et artistique hors normes. Un.e médiateur.trice de l’association Suivez la flèche vous accueillera pour vous présenter ce projet historique, tout en découvrant les loges des artisans à l’oeuvre. • Visite « Chantier médiéval » (2h15) : partez à la rencontre des bâtisseurs de cathédrales dans nos loges de taille de pierre et de forge. Découvrez notre nouveauté de cette saison : la loge « géométrie et architecture au Moyen Âge ». Découvrez les techniques de constructions médiévales et devenez artisan d’un jour en mettant en pratique tout ce que vous avez appris pendant la visite. Vous ne repartirez pas les mains vides mais avec un petit souvenir de ce moment partagé ! Merci de prévoir un petit sac solide. Visite Chantier médiéval : 8€

8€, gratuit jusqu’à 6 ans

Basilique basilique de saint-denis, 93200 saint-denis Saint-Denis Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis



2021-07-31T10:00:00 2021-07-31T12:30:00;2021-07-31T14:00:00 2021-07-31T16:30:00;2021-10-09T16:30:00 2021-10-09T18:00:00