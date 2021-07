Flagey Flagey Doubs, Flagey Les ateliers de la Ferme Courbet Flagey Flagey Catégories d’évènement: Doubs

Flagey

Les ateliers de la Ferme Courbet Flagey, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Flagey. Les ateliers de la Ferme Courbet 2021-07-08 – 2021-07-08 Ferme Courbet 28, Grande rue

Flagey Doubs Flagey EUR 0 Atelier d’initiation à la pratique artistique. À partir de 6 ans. Atelier gratuit dans la limite de 12 places disponibles. Réservation obligatoire. fermecourbet@doubs.fr +33 3 81 53 03 60 http://www.musee-courbet.fr/ Atelier d’initiation à la pratique artistique. À partir de 6 ans. Atelier gratuit dans la limite de 12 places disponibles. Réservation obligatoire. dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Flagey Étiquettes évènement : Autres Lieu Flagey Adresse Ferme Courbet 28, Grande rue Ville Flagey lieuville 47.03594#6.12407