Mornac-Sur-Seudre Village d’Artisans Les ateliers de la cure, 1 avril 2023, Mornac-sur-Seudre.

Mornac-Sur-Seudre Village d’Artisans 1 et 2 avril Les ateliers de la cure

Je crée des bijoux, des accessoires et des objets déco avec du fil de laiton et/ou de cuivre, des pierres, des verreries.. et parfois d’autres matériaux. Certains bijoux sont argentés;

Je présenterai durant ce week-end une partie de mon travail et fabriquerai sur place.

Ce lieu est une boutique atelier qui sera ouvert à partir du mois d’avril 2023 jusqu’à fin septembre 2023; il fait partie des locaux de la cure de Mornac-Sur-Seudre dans lesquels exposeront également d’autres artistes et artisans.

Les ateliers de la cure Mornac-sur-Seudre Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://bijouartisanal-paris.com »}, {« type »: « email », « value »: « marianneb.bijoux@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 77 74 19 39 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:30:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:30:00+02:00

Bijoux Accessoires

Marianne Barsagol