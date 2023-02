découverte du vitrail Les ateliers de la corderie Jonzac Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

découverte du vitrail Les ateliers de la corderie, 31 mars 2023, Jonzac. découverte du vitrail 31 mars – 2 avril Les ateliers de la corderie démonstration Les ateliers de la corderie 27, rue Ruibet-Gatineau 17500 Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Découverte du métier de vitrailliste au coeur d’un regroupement d’artisans installès aux ateliers de la Cordeie de Jonzac. Evénement relié à une exposition de retrospectives de deux artistes (sculpture et céramique) et d’autres métiers d’art (moasique sur bois, coutellerie…) au cloître des Carmes à quelques mètres. Possibilité de s’initier à la découpe de verre et démonstration de savoir-faire. Atelier ouvert au public et exposition-vente de créations uniques en vitrail au plomb, Tiffany et fusing.

