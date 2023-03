Les Ateliers de la Chablisienne – Association « Mets et Vins », un voyage gustatif unique La Chablisienne Chablis Catégories d’Évènement: Chablis

2023-03-18 – 2023-03-18

Yonne Les Ateliers de la Chablisienne – Association « Mets et Vins », un voyage gustatif unique autour des fromages de notre région !

Samedi 18 Mars, à 11h.

Durée 1h, tarif 12 euros.

Inscriptions au 03 86 42 89 98 ou caveau@chablisienne.fr caveau@chablisienne.fr +33 3 86 42 89 98 La Chablisienne 8 Boulevard Pasteur Chablis

