Les ateliers de Dédé vont vous faire mettre la main à la pâte, ou plutôt dans la terre, avec des ateliers de jardinage qui vous donneront les clés pour avoir la main verte, et peut-être même cultiver votre propre jardin. Odélie, la cheffe-jardinière du Jardin21 organise des sessions destinées aux enfants. Dans le cadre de la réouverture du Jardin21, du 3 juin au 2 octobre, la friche végétale propose les Ateliers de Dédé, des ateliers de jardinage pour les enfants (6-12 ans) aux côtés de la cheffe-jardinière du lieu, Odélie. Chaque mercredi de 14h30 à 16h, ce sera l’occasion pour les enfants d’en apprendre davantage sur différents thèmes : – Allons cultiver des endives : préparer des semis (08/06/2022) – Découvrir les insectes du potager (15/06/2022) – Le cycle de vie des plantes (22/06/2022) – Collage de fleurs (à venir) – Le compost (à venir) Ces ateliers sont entièrement gratuits. Vous pouvez y participer en vous rendant sur place directement, néanmoins il est conseillé d’inscrire vos enfants sur les différents ateliers proposés sur le site du Jardin21. Jardin21 12/A Rue Ella Fitzgerald 75019 Paris Contact : https://www.jardin21.fr/jardinage https://www.jardin21.fr/jardinage

