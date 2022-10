Les ateliers de jardinage de Dédé – spécial adulte Jardin21 Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les ateliers de jardinage de Dédé – spécial adulte Jardin21, 8 octobre 2022, Paris. Du samedi 08 octobre 2022 au samedi 29 octobre 2022 :

samedi

de 14h30 à 16h30

. gratuit

Malgré la fermeture du lieu, en hibernation pour l’hiver, les ateliers de Dédé continuent sur tout le mois d’octobre ! Les ateliers de Dédé vont vous faire mettre la main à la pâte, ou plutôt dans la terre, avec des ateliers de jardinage qui vous donneront les clés pour avoir la main verte, et peut-être même cultiver votre propre jardin. Odélie, la cheffe-jardinière du Jardin21 organise des ateliers de jardinage pour adultes (18 – 118 ans) chaque samedi du mois d’octobre de 14h30 à 16h00. L’occasion d’en apprendre davantage sur différents thèmes : Semis d’engrais vert pour préparer l’hiver (08/10/2022)

Plantation d’une fraiseraie (22/10/2022)

Paillage de plantes vivaces (29/10/2022) Ces ateliers sont entièrement gratuits. Vous pouvez y participer en vous rendant sur place directement, néanmoins il est conseillé de vous inscrire sur les différents ateliers proposés sur le site du Jardin21. Jardin21 12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris Contact : https://www.jardin21.fr/ https://www.facebook.com/jardin21paris/ https://www.facebook.com/jardin21paris/ https://www.jardin21.fr/agenda

