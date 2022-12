Les Ateliers de Glanum – Vacances de Noël Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Chaque semaine, des ateliers différents, afin de découvrir et comprendre le monde antique. Un étonnant voyage en famille !



Au programme :



• Mardi 20 décembre à 14h : Fabrique ton jeu ! – dès 7 ans.

Découvre les jeux de l’Antiquité et réalise ton propre jeu de pions romains ! Un petit goûter sera proposé en fin d’atelier.



• Mardi 27 décembre à 14h : Contes et légendes de fin d’année.

Une après-midi conviviale pour écouter des histoires de la mythologie, créer une œuvre inspirée de ces contes, puis déguster ensemble un petit goûter.



Réservation indispensable au 04.32.60.64.03 ou resa.glanum@monuments-nationaux.fr

Horaires : de 14h à 16h30 (merci d’arriver peu avant)

TARIF : Enfants : 6 €

Adulte accompagnant (obligatoire): 6,50€

(11 € si vous souhaitez vous aussi participer activement à l’atelier). Ca y est, le temps de se faire plaisir et de repartir à la découverte du patrimoine est revenu !

+33 4 32 60 64 03

