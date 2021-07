Cadillac Cadillac Cadillac, Gironde Les ateliers de Fayau Cadillac Cadillac Catégories d’évènement: Cadillac

Cadillac Gironde Cadillac L’équipe des vignobles Jean Medeville & Fils a le plaisir de vous convier à la 26ème édition des portes ouvertes des vins de Cadillac et Cadillac Côtes de Bordeaux. Nous serons très heureux de vous recevoir à la propriété afin de vous faire visiter nos chais et découvrir nos nouveautés!

Nous vous proposons un marché de producteurs où vous pourrez acheter les produits de nos partenaires.

*La ferme de Cérès Lourquen: produits à base de canard

*La bergerie de Daignac: les fromages de brebis

*L’atelier du miel Saint Selve: le miel

Vous pouvez dès à présent commander des agneaux de lait auprès d’Annie Dreillard au 0681458866

+33 5 57 98 08 08

