Animés par des expert·es, les ateliers de découverte allient apport théorique, exercices pratiques, et un temps questions-réponses. Ils sont destinés à vous faire découvrir un concept, un champ d’expertise ou encore un type de compétences, en lien avec les langues et l’interculturalité. **Thématique de cette deuxième édition** : _la diversité étudiante_ Choisissez un ou deux ateliers parmi les trois proposés en parallèle : (1) **Reconnaître la diversité étudiante pour construire des pratiques pédagogiques inclusives**, avec **Morgan Chabanon**, Maître de Conférences à CentraleSupélec Cet atelier a pour but de : – prendre conscience de l’éventail des expériences passées dans nos groupes d’étudiant·es, – examiner des questions telles que les associations implicites, les dispositions, et les menaces de stéréotype et leurs implications sur nos pratiques pédagogiques – définir des stratégies qui permettent de contrer ces difficultés, avec un focus sur les enseignements actifs favorables à l’inclusivité. (2) **Égalité femmes-hommes dans l’enseignement supérieur : état des lieux et pistes d’action pédagogique**, avec **Sarah Boratav**, cheffe de projet Egalité-Diversité à Université Paris-Saclay (3) **Identification et adaptation : comment faciliter la scolarité complexe des étudiant·es handicapé·es ?** avec l’association **Handic’APT** et **Alexandra van Cauteren**, Responsable du Service Handicap & Études – Quels sont les différents types de handicap ? Quels peuvent être les impacts sur la scolarité des étudiant·es ? Quels peuvent être leurs besoins ? Comment accueillir ces étudiant·es et faciliter leur scolarité ? – Cet atelier est construit et présenté par des étudiant·es concerné·es et abordera particulièrement les handicaps invisibles. Des exemples et mises en situations vont être proposées, basées sur les expériences des membres de l’association. **Infos pratiques :** **Durée de chaque atelier :** 1h30 **Où ?** Centre de Langues Mutualisé, Bât Eiffel, CentraleSupélec – Gif-sur-Yvette **Quand ?** le mardi 12 avril, ateliers de 13h30 à 15h, et de 15h15 à 16h45 **Inscription obligatoire** [**ici**](https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/SurveyServer/s/InterLang/ATELIERdeuxiemeedition/questionnaire.htm)

