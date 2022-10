Les ateliers de découverte du Parc national

2022-11-02 – 2022-11-02 Ateliers dédiés aux enfants (de 5 à 12 ans) pour découvrir la faune et la flore grâce à divers outils pédagogiques: ongulés sauvages (crânes, silhouettes, photographies, vidéos), ours, rapaces (silhouettes, plumes, photographies), et échanger sur le fonctionnement du parc national et le métier de garde. +33 5 62 92 52 56 http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr dernière mise à jour : 2022-10-19 par

