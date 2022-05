Les ateliers de cuisine autrement

Les ateliers de cuisine autrement, 4 février 2021, . Les ateliers de cuisine autrement

2021-02-04 – 2021-02-04 EUR 35 Pour le plus grand plaisir de vos papilles, nous organisons tous les mois un moment de partage culinaire bien particulier.

Des ateliers de cuisine autrement qui riment avec convivialité sur thème de la cuisine du monde.

Un chef prendra le temps de vous initier à l’art de cuisiner.

Les premières dates

– la chef Junko Sakurai sur le thème du Japon : le 04/02/2022 à 17h30 au Château de Potiron à Capian

– le chef Lucas Cramaix sur le thème de la cuisine du terroir : le 04/03/2022 à 17h30 au Château La Clyde à Tabanac,

– la chef Junko Sakurai sur le thème de la cuisine thai : le 01/04/2022 à 17h30 au Clos Sainte Anne à Capian,

– le chef Lucas Cramaix sur le thème de la cuisine locale : 06/05/2022 à 17h30 au Château Brethous à Camblanes,

