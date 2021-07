Les ateliers de CUF : “Quel rôle de la gouvernance locale en matière d’accompagnement des jeunesses africaines ?” Esplanade Charles-de-Gaulle, 12 octobre 2021, Montpellier.

Les ateliers de CUF : “Quel rôle de la gouvernance locale en matière d’accompagnement des jeunesses africaines ?”

Esplanade Charles-de-Gaulle, le mardi 12 octobre à 09:00

Cités Unies France organise peu de temps après le Sommet Afrique-France de Montpellier une journée pour ses adhérents consacrée au rôle de la gouvernance locale en matière d’accompagnement des jeunesses africaines. Initialement prévue le 15 juillet, cette journée aura lieu le mardi 12 octobre 2021 à Montpellier. Plusieurs temps d’échange et de concertation sont programmés pour évoquer le rôle des collectivités territoriales et de l’AICT dans l’accompagnement des jeunesses africaines (entreprenariat, diasporas, réfugiés et déplacés…). La journée débouchera sur l’édition d’un message collectif qui sera porté par les présidentes et présidents de groupes-pays d’Afrique, et qui reprendra les principales conclusions issues des discussions. Pour plus d’informations : Lucas Giboin, chargé de mission Sahel [l.giboin@cites-unies-france.org](mailto:l.giboin@cites-unies-france.org)

Cités Unies France organise une journée pour ses adhérents consacrée au rôle de la gouvernance locale en matière d’accompagnement des jeunesses africaines.

Esplanade Charles-de-Gaulle Esplanade Charles-de-Gaulle Montpellier Centre Hérault



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-12T09:00:00 2021-10-12T14:00:00