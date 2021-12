Les ateliers de conversation en français Médiathèque Pierre-Amalric, 20 janvier 2022, Albi.

Les ateliers de conversation en français

du jeudi 20 janvier 2022 au jeudi 31 mars 2022 à Médiathèque Pierre-Amalric

Une fois par mois, dans une ambiance détendue et conviviale, venez participer à un atelier de conversation pour adultes non- francophones apprenant le français en tant que langue étrangère. C’est l’occasion de pratiquer, d’améliorer votre conversation mais aussi d’apprendre à écouter les autres, de faire la connaissance de nouvelles personnes et d’en apprendre plus sur la société et la culture françaises. _Public : adultes francophones apprenant le français._

Entrée libre

Atelier de français langue étrangère pour personnes allophones (non francophones)

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T18:00:00 2022-01-20T19:00:00;2022-02-17T18:00:00 2022-02-17T19:00:00;2022-03-31T18:00:00 2022-03-31T19:00:00