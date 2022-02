Les ateliers de conversation en français, c’est maintenant ! Médiathèque Violette Leduc Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les ateliers de conversation en français, c’est maintenant ! Médiathèque Violette Leduc, 11 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 25 mars 2022

de 13h00 à 14h00

Le vendredi 11 mars 2022

de 13h00 à 14h00

gratuit

En 2022, la médiathèque Violette Leduc vous propose de participer à des ateliers de conversation en français. Ils ont lieu les deuxième et quatrième vendredis de chaque mois. Pour débuter et s’entraîner. Depuis le début de l’année, la médiathèque vous propose de participer à des ateliers de conversation en français. Ils ont lieu les deuxième et quatrième vendredis de chaque mois, de 13h à 14h, à l’auditorium au 1er étage. Prochains ateliers vendredi 11 et vendredi 25 mars. C’est gratuit, et sans inscription. Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe Paris 75011

8 : Faidherbe – Chaligny (Paris) (199m) 86 : Hôpital Saint-Antoine (Nord) (Paris) (180m)

Contact : 01 55 25 80 20 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-violette-leduc-ex-bibliotheque-faidherbe-1724 https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ Atelier;Solidarité

Date complète :

2022-03-11T13:00:00+01:00_2022-03-11T14:00:00+01:00;2022-03-25T13:00:00+01:00_2022-03-25T14:00:00+01:00

DR.

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Violette Leduc Adresse 18 rue Faidherbe Ville Paris lieuville Médiathèque Violette Leduc Paris Departement Paris

Médiathèque Violette Leduc Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les ateliers de conversation en français, c’est maintenant ! Médiathèque Violette Leduc 2022-03-11 was last modified: by Les ateliers de conversation en français, c’est maintenant ! Médiathèque Violette Leduc Médiathèque Violette Leduc 11 mars 2022 Médiathèque Violette Leduc Paris Paris

Paris Paris